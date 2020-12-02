أنقرة (زمان التركية) – سخر الصحفي التركي رحمي توران، من بينات النمو الاقتصادي الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية وتزعم نمو الاقتصاد التركي بنحو 6.7 في المئة.

توران قال: “حتى عباقرة الرياضيات سيعجزون عن حل لغز هذه المعادلة. على صعيد الدولار الأمريكي اقتصادنا تضاءل بنحو 24.6 مليار دولار وتراجع دخل الفرد بنحو 304 دولار، أي أن المواطن فقد 304 دولار من قيمة دخله ورغم ذلك يسحجل اقتصادنا نموا!”.

أضاف توران في مقال بصحيفة “سوزجو” أنه على الرغم من هذا فإن هيئة الإحصاء التركية تفيد أن مؤشر الحجم “المتسلسل” يشير إلى نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 6.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق،ضاف: “هل يفهم أحد شيئًا من كلمة (المتسلسل) الواردة في جملة مؤشر الحجم المتسلسل؟”.

وألمح الكاتب إلى أن الإدارة الاقتصادية في تركيا تستخدم ألغازًا لإخفاء الحقائق الاقتصادية عن الرأي العام.

وقال متسائلا ما الاستثمار الذي قمنا به؟ ما الإنتاج الذي زدناه حتى يرتفع النمو؟

وقال الكاتب التركي في نهاية مقاله إن النمو “على الورق” ستسفر عنه خيبة أمل.