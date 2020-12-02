أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثائق ويكيليكس أن برات ألبيراق وزير الخزانة والمالية التركي المستقيل وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على الدكتوراة بعد تسريب أسئلة له.

كانت الدكتوراة التي حصل عليها ألبيراق من جامعة قادير هاس التركية، دائما مثار للجدل وشك في صحتها. وثيقة جديدة لـ”ويكيليكس” عززت هذه الأطروحة، حيث أوضحت أن ألبيراق حصل على هذه الدكتوراه بمساعدة أستاذه أرهان أرأوغلو.

الوثيقة تشير إلى أن أر أوغلو سرب أسئلة مناقشة الدكتوراه لألبيراق، قبل موعد مناقشة الدكتوراة، ليتمكن من الإجابة عليها بسهولة.

ونشرت الوثيقة رسالة إلكترونية أرسلها الدكتور أر أوغلو إلى ألبيراق، قال فيها: “تحياتي برات، أفعل شيئًا لم أفعله أبدًا من قبل، وذلك بسبب ثقتي بك وكثافة عملك. أتمنى أن تنجح هذه المرة، لأنه في حالة رسوبك، سيكون من الصعب الحصول على هذه الأسئلة العام المقبل”.

وبالتالي حصل ألبيراق على الدكتوراه من جامعة قادير هاس، بفضل أستاذه.

ونشرت ويكيليكس وثيقة أخرى، طلب فيها أر أوغلو من ألبيراق، مساعدته في التعيين في الخطوط الجوية التركية، وكأنها نظير حصوله على الدكتوراه.

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