أنقرة (زمان التركية) – ألقي القبض على تشكيل عصابي يقوم باستقدام النساء الحوامل إلى ولاية نيويورك بطرق غير قانونية للولادة بها، من أجل منح المواليد الجنسية الأمريكية.

وفيما يخص التشكيل العصابي، الذي يضم ستة أعضاء، أفادت السلطات أنه تم استقدام النساء الحوامل اللاتي يرغبن في منح أطفالهن الجنسية الأمريكية عبر منحهم تأشيرات عمل وسياحة زائفة، مشيرة إلى سداد تكاليف الولادة عبر برنامج Medicaid الفيدرالي للرعاية الصحية.

وزُعم أنه تمت ولادة 119 طفلا داخل الولايات المتحدة باتباع هذه الطريقة وأن التشكيل العصابي حصل على 7 آلاف و500 دولار على الأقل من كل سيدة من بين السيدات اللاتي تعرفن على هذه الطريقة من خلال إعلانات عنوانها “الولادة في أمريكا” و”ينبغي لطفلي أن يولد بالولايات المتحدة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه لأعضاء التنظيم العصابي تهمة تكبيد النظام الصحي الأمريكي خسائر بقيمة 2.1 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد حظر منح التأشيرة السياحية إلى النساء الحوامل إلا في الأوضاع التي تستدعي طبيا الولادة داخل الولايات المتحدة لمنع حدوث هذا الأمر.

هذا وتمنح السلطات الأمريكية الأطفال الذين يولدون داخل أراضيها الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي.

–