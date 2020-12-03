أنقرة (زمان التركية) – مجددًا وجه زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، سلسلة من الانتقادات لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، حيث أوضح أنهم يقولون إن خزينة الدولة فارغة لا توجد أموال لصرفها في أمور المواطنين في ظروف كورونا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأنفسهم فإنهم لا يتجنبون أي تبذير دون مبالاة.

وأوضح باباجان، أنه لا يعرف كم عدد الطائرات التي يستخدمها أردوغان للقيام بجولاته، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم المناقصات الرسمية لرجال أعمال موالين لها ويخرجون على معايير الحياد والمنافسة المطلوبة في هذا الصدد.

وفي سياق منفصل، ندد باباجان بقيام الحكومة بتعيين وصاة على البلديات التي تفوز فيها الأحزاب المعارضة، وعلى وجه الخصوص حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مؤكدا أن هذه الخطوة تدل على أن الحكومة لا تحترم إرادة وصوت الناخب.

وتابع باباجان أن حزب أردوغان يتجه إلى فرض وصاية قضائية على البلديات التي خسرها في الانتخابات، متسائلاً: “إذا كان الواقع ذلك فهل يمكن الحديث عن دولة القانون في تركيا”.

وشدد باباجان على أن حزبه يتبنى مبدأ وضع إرادة الناخب فوق كل شيء.

ونوه باباجان بأن الحكومات دأبت منذ القديم استغلال القوانين كأداة تخدم مصالحها، متعهدًا بأنهم سيناضلون باستمرار ضد أولئك الذين يسعون لتقويض الأرضية الديمقراطية في البلاد.

وخلال حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في فترة تفشي كورونا، قال باباجان: “الدول المتقدمة تطالب مواطنيها بالبقاء في المنزل، وتناشدهم بعدم القلق تجاه المال، بينما نحن تفرض علينا حكومتنا الضرائب.