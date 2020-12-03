أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا، بشكل كبير، متجاوزًا التوقعات وسجل خلال شهر نوفمبر الماضي زيادة بنحو 2.3 في المئة وبلغ معدل التضخم السنوي 14.03 في المئة.

وكان معدل التضخم في أكتوبر الماضي 11.89.

وخلال نوفمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 13.19 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق وبنحو 14.03 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 12.04 في المئة مقارنة بمتوسط الإثني عشر شهرا الأخيرة.

وسجل النقل أعلى زيادة على الصعيد الشهري بنسبة زيادة بلغت 4.51 في المئة تلتها المشروبات الغير كحولية والسلع الغذائية بزيادة بلغت 4.16 في المئة ثم مستلزمات المنزل بنسبة زيادة بلغت 1.69 في المئة.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبع والمشروبات الكحولية والطاقة والمواد الخام بنحو 2.14 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 13.26 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 13.72 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 11.50 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهر الماضية.

منتجات التبغ والمشروبات الكحولية تسجل أقل زيادة سنوية

وتضمنت قائمة السلع التي سجلت أقل زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق كل من الملابس والأحذية بزيادة بلغت 0.99 في المئة والاتصالات بزيادة بلغت 5.19 في المئة والتعليم بزيادة بلغت 7 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجلت السلع والخدمات المتنوعة أعلى زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة بلغت 24.42 في المئة تلتها السلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية بزيادة بلغت 21.08 في المئة ثم النقل بزيادة بلغت 18.67 في المئة.

وعلى الصعيد الشهري سجل التعليم التراجع الوحيد بنسبة تراجع بلغت 0.19 في المئة، بينما لم تسجل المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ أية تغييرات على الصعيد الشهري وسجلت الاتصالات والصحة أقل زيادة على الصعيد الشهري بنسبة زيادة بلغت 0.12 في المئة و0.80 في المئة على التوالي.

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