أنقرة (زمان التركية) – رفضت وزارة الصحة التركية، منح إذن لأطباء من أجل عمل دراسة حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات في ولاية بورصة شمال غرب تركيا.

ورفض الطلب الذي تقدم به البروفيسور الدكتور كايهان بالا، عضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة أولوداغ، ومجموعة مراقبة فيروس كورونا التابعة للجمعية الطبية التركية.

مدينة “بورصة” التي تعد الثالثة في تركيا من حيث ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، شهدت وفاة ألفين و994 شخصا خلال شهر نوفمبر فقط، أي أن نسبة الوفيات ارتفعت بها بمقدار 135% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأراد بالا ومجموعة مراقبة فيروس كورونا من للجمعية الطبية التركية، عمل دراسة تحت عنوان “الوفيات الإضافية في بورصة خلال وباء كوفيد -19″، حول ارتفاع أعداد الوفيات في بورصة، ولكن وزارة الصحة رفضت.

وأوضح بالا، أن السلطات الصحية قالت إن سبب الرفض، هو أن الوزارة أجرت هذه الدراسة من قبل.

يتي ذلك رغم أنه كان قد تمت الموافقة على الدراسة العلمية، من قبل لجنة أخلاقيات كلية الطب بجامعة أولوداغ.

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