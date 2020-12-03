لبنان (زمان التركية) – اتهم مسئول بوزارة الصحة اللبنانية تركيا بالتسبب في تفشي وباء كورونا في البلاد.

المسئول قال يوم الأربعاء إن أكثر من نصف القادمين من تركيا، مصابون بفيروس كورونا بحسب موقع لبناني ناطق بالإنجليزية.

وأفاد موقع دي 961 اللبناني (the961) أنه تم اكتشاف 41 من أصل 66 إصابة مؤكدة منذ يوم الأربعاء حتى الأحد بين المسافرين القادمين من تركيا.

وقال الموقع إن بيانات الوزارة أظهرت أن 55 في المائة من الرحلات القادمة حملت ركابا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

أدلى رئيس مكتب الوزارة في مطار رفيق الحريري الدولي حسن ملاح بتصريحات لصحيفة ديلي ستار اللبنانية، قال فيها إن المسؤولين اللبنانيين يعتقدون أن اختبارات PCR التي أجريت قبل الصعود إلى الطائرة في تركيا غير موثوقة ولم يتم إجراؤها بشكل صحيح.

وسجلت تركيا بحسب معطيات وزارة الصحة ما يقرب من 32 ألف حالة إصابة أمس الأربعاء و193 حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد -19.

وكانت الإصابات اليومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية وضعت تركيا على رأس قائمة البلدان الأكثر تضررًا من الوباء بعد البرازيل والولايات المتحدة، اللتان تضمان أكبر عدد من السكان.

وبخلاف الشهر الماضي كانت تركيا لا تعلن عن جميع المصابين بفيروس كورونا، حيث كان يقتصر الإعلان عن من تظهر عليهم الأعراض فقط.

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