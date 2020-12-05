إسطنبول (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا صحافيين روسيين بسبب التصوير بدون ترخيص من السلطات المعنية، وإذا تطور الأمر قد يوجه إليهما تهمة “التجسس”.

أفادت شبكة “إن تي في” التلفزيونية الروسية أمس الجمعة أن الصحافي أليكسي بيتروشكو ومصوره إيفان ماليشكين من هيئة التحرير قاما بإبلاغها أن شرطيين أوقفوهما في مدينة إسطنبول صباح الخميس.

ولفت بيان صادر من الشبكة الروسة إلى أن الصحافيين العاملين في برنامج “تسينترالنويي تلفيدينيي” الإخباري الأسبوعي، لا يردان لا على الاتصالات الهاتفية ولا على الرسائل النصية منذ توقيفهما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن الصحافيين اعتقلا إذ كانا “يصوران مصنعا للطائرات المسيرة بدون أي ترخيص”، مشيرًا إلى أنهما وصلا إلى إسطنبول لتصوير برنامج، من دون الحصول على إذن ولا على ترخيص للتصوير.

وأحدثت الطائرات بدون طيار تفوق نوعي لحلفاء تركيا في ساحات القتال بإقليم كاراباخ وقبل ذلك في ليبيا.

ويقول مراقبون إن اعتقال تركيا على صحفيين روسيين من شأنه أن يوتر العلاقات بين الطرفين بعد أن بدأ يبرز اختلاف في وجهات نظر البلدين تجاه قضايا المنطقة، خاصة فيما يخص النزاع الأرميني – الأذري، بعد سنوات من التعاون الوثيق عقب تحول الرئيس رجب أردوغان من المحور الأطلسي إلى المحور الروسي الصيني منذ عام 2015.

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