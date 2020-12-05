نيويورك (زمان التركية) – قال بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” إن الحكومة التركية ليس لديها مجال لارتكاب أي أخطاء سياسية بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في نوفمبر الفائت.

وارتفع معدل التضخم في في تركيا بشكل ساحق إلى 14 بالمئة في نوفمبر بعد أن كان 11.9 بالمئة في أكتوبر، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء، بينما كان الاقتصاديون يرتقبون أن يبلغ معدل التضخم 12.6٪.

لقد كان هذا المعدل هو الأعلى في 15 شهرًا والذي جاء بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15 بالمائة من 10.25 بالمائة في أوائل الشهر الماضي.

وكانت العملة المحلية في تركيا انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى حوالي 7.8 لكل دولار بعد استقالة وزير المالية السابق برات ألبيراق وحديث أردوغان عن الإصلاحات في الاقتصاد والقضاء.

صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية قالت يوم الجمعة إن محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناجي أغبال يتعين عليه السعي لإبطاء التضخم بعد أن قال وزير الخزانة والمالية لطفي ألفان يوم الخميس إن السياسة النقدية والمالية ستعمل جنبًا إلى جنب لإدارة توقعات التضخم.

يذكر أن بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” عدل توقعاته للتضخم في تركيا لعام 2020 إلى 14.1 بالمئة بعد أن كان عند مستوى 12.8 بالمئة.

كما غير البنك تقديراته للزيادات السنوية في الأسعار العام المقبل إلى ما بين 13 في المائة و 14 في المائة بعد أن كان توقعه السابق عند مستوى 12 في المائة و13 في المائة.