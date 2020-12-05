أثينا (زمان التركية)ــ قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الجمعة إن تركيا يجب أن تواجه عواقب إذا واصلت “أعمالها الاستفزازية” ضد اليونان، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وفي حديثه في قمة لشبونة على الإنترنت يوم الجمعة، قال “ميتسوتاكيس” إن القضايا بين اليونان وتركيا تهم أوروبا وحلف الناتو أيضًا، لأنها تؤثر على منطقة شرق البحر المتوسط ​​بأكملها.

قال ميتسوتاكيس إنه يجب على أنقرة أن تتبع “تحولًا حقيقيًا في السياسة في شرق البحر المتوسط” ، لأن “مجرد الكلمات لم تعد كافية”.

ويوم الثلاثاء الماضي وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط بـ”شديدة العدوانية” أو “الاستفزازية”.

وأشارت ميركل إلى عدم إحراز تقدم كبير في القضايا التي تؤثر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وذلك خلال المهلة التي منحها قادة الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة حتى قمة ديسمبر.

وأدان الاتحاد الأوروبي التصعيد الذي تقوده تركيا في شرق المتوسط مع اليونان بسبب إصرارها على التنقيب عن النفط.

وتنطلق قمة الاتحاد الأوروبي في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يذكر أن تركيا سحبت سفينة الاستكشاف الزلزالية “أوروتش رئيس”، الاثنين، من مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها، لتعود إلى ميناء أنطاليا قبل أقل من أسبوعين على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي حيث سيقيم الاتحاد العقوبات المحتملة ضد أنقرة.

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