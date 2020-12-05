أنقرة (زمان التركية) – كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات للمرة الأولى، السبب وراء قرار عدم إنشاء مصنع لها في تركيا، حيث أوضحت أن السبب هو الوضع السياسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس، إن الوضع السياسي في تركيا، يعد واحدا من أسباب تخليهم عن مشروع بناء مصنع في تركيا.

وأكد ديس، أن مجلس أعمال الشركة، كان ضد تأسيس المصنع في تركيا بسبب الوضع السياسي هناك، كما أن المساهمين في الشركة، أعربوا عن قلقهم من تأسيس المصنع في تركيا للأسباب نفسها أيضا.

وعلى عكس مجلس الأعمال، أوضح ديس أنه حتى الآن يتبنى فكرة إنشاء مصنع في تركيا، مشيرا إلى أن لديه فكر مختلف عن دول الاتحاد الأوروبي، حيث قال: علينا دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل في تحسين قوتنا في هذا البلد. ربما يساهم ذلك في تحسين الظروف هناك. تركيا ليست دولة تنسحب من النقطة الجيوستراتيجية لأوروبا.

وأعلنت شركة فولكس فاجن في يوليو تخليها عن مشروع المصنع المزمع بناؤه في مانيسا. وكان من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 300 ألف سيارة ويوفر فرص عمل لحوالي 4 آلاف شخص. المصنع الذي كان من المقرر أن يبدأ تشييده في نهاية عام 2020 ، كان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2022.

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