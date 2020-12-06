أنقرة (زمان التركية) – قال مسئولون روس إن الصحفيين الذين تم اعتقالهما في إسطنبول، بتهمة تصوير مصنع للطائرات المسيرة، جاءا إلى تركيا من أجل تصوير احتفالات رأس السنة 2021.

نائب مدير قناة NVT الروسية، فاديم تاكمينيف، قال إن هناك سوء فهم في الموضوع، وأن هذان الصحفيان، من العاملين في قناة NVT، وتم إرسالهم من أجل تصوير استعدادات تركيا لاستقبال العام الجديد.

كما أشارت وزارة الخارجية الروسية أيضًا، إلى الصحفيين أتوا للعمل في تركيا، معربة عن توقعها بالتعاون والمساعدة من أنقرة لحل هذه الأزمة.

من جهة أخرى، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الصحافيين اعتقلا إذ كانا يصوران مصنعا للطائرات المسيرة بدون أي ترخيص، مشيرًا إلى أنهما وصلا إلى إسطنبول لتصوير برنامج، من دون الحصول على إذن ولا على ترخيص للتصوير.

ويقول مراقبون إن اعتقال تركيا على صحفيين روسيين من شأنه أن يوتر العلاقات بين الطرفين بعد أن بدأ يبرز اختلاف في وجهات نظر البلدين تجاه قضايا المنطقة، خاصة فيما يخص النزاع الأرميني – الأذري، بعد سنوات من التعاون الوثيق عقب تحول الرئيس رجب أردوغان من المحور الأطلسي إلى المحور الروسي الصيني منذ عام 2015.

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