أنقرة (زمان التركية) – تعاني 123 ألف أسرة تركية من انقطاع الكهرباء، و590 ألف من انقطاع الغاز الطبيعي وذلك بسبب الديون المتراكمة عليهم.

كشف استجواب برلماني تقدم به نائب حزب الشعب الجمهوري عن المأساة التي تعيشها الآلاف من الأسر التركية بسبب الديون المتراكمة عليها.

آيدن سأل خلال استجوابه وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، عن عدد المشتركين الذين تم قطع عنهم الكهرباء بسبب عدم تسديد الاشتراك.

وكان الجواب من وزارة الطاقة صادما، حيث أوضحت أنه تم قطع الكهرباء عن 123 ألف أسرة، والغاز الطبيعي عن 590 ألف أسرة بسبب عدم سداد الاشتراك.

وانتقد آيدن رد وزير الطاقة، حيث قال: “نحن الآن في فصل الشتاء، ربما كان انقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي ليس أزمة كبيرة في الصيف، ولكنه أزمة في الشتاء. ظروف الناس بالأساس في ظل فيروس كورونا صعبة، ويضاف إليها ديون الكهرباء والغاز الطبيعي، لن يستطيع الناس العيش بهذه الطريقة”.

وتابع آيدن: “العائلات تشعر بالبرودة، يتم قطع الضوء عن المنازل، لابد أن تضع الحكومة مشاكل المواطنين على أجندتها وتجد حلا في أسرع وقت ممكن”.

ويعاني الشعب من ارتفاع الأسعار، وقفز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال نوفمبر الماضي مسجلا 14 بالمئة.

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