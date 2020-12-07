أنقرة (زمان التركية) – دعا عضو هيئة التدريس بجامعة سبانجا التركية، أوزور دميرتاش، حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، الذي تحدث عن تقديم مساعدات دولية خلال جائحة كورونا، إلى توجيه هذه المساعدات إلى الأتراك المتضررين بشدة.

وعبر تويتر طالب دميرتاش بتحصيل ضرائب أقل من المواطنين عوضا عن مساعدة الدول الأخرى إذا ما كانت البلاد تتمتع بالأموال الكافية لمساعدة الآخرين، مضيفا: “وإن لم تكن تركيا لديها ما يكفي من المال فلا تحدثونا عن مساعدة بعض الدول”.

واعتبر البعض تغريدة دميرتاش تلميحا لتصريحات أردوغان خلال اجتماع تكتل نواب حزبه بالبرلمان الأسبوع الماضي.

وكان أردوغان قد ذكر في تصريحاته أن تركيا قدمت العون لبعض الدول خلال جائحة كورونا، قائلا: “حتى اليوم قدمنا العون إلى 156 دولة و9 مؤسسات دولية. ونفذنا برامج خاصة فيما يخص الدول والمناطق التي تواجه مشكلة أمن غذائي في ظل جائحة كورونا”.

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