أنقرة (زمان التركية) – امتنعت بلديات تابعة للحزب الحاكم عن تعليق لافتات لمؤتمرات حزب الديموقراطية والتقدم بالشوارع العامة.

وقال الحزب المعارض إن بعض البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم رفضت طلب حزب الديمقراطية والتقدم، بينما أقدمت بعض البلديات على إزالة اللافتات المعلقة بعد حصولها على التصريحات اللازمة.

وفي مدينة أغري تقدم ممثلو الحزب بطلب لتعليق اللافتات على اللوحات وحصلوا على رد من السلطات يفيد بوجود مساحات خالية يمكن تعليق اللافتات عليها. وعقب تلقيهم هذا الرد قام الحزب بإيداع النقود الخاصة باللافتات، غير أن السلطات لاحقا لم تسمح بتعليق تلك اللافتات.

السلطات رفضت تعليق لافتات الحزب الذي يتزعمه على باباجان، بحجة “عدم وجود عمالة كافية لتعليق اللافتات” وذلك بعدما أدركت أن اللافتات تخص حزب الديمقراطية والتقدم.

وشهدت مدينة انطاليا وضعا مشابها، بينما صرحت السلطات في مدينة تشوروم أنه لا توجد مساحة لتعليق اللافتات رغم خلو اللوحات في الشوارع.

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