أنقرة (زمان التركية) – في رد على نفي حكومة حزب العدالة والتنمية، ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قسيمتين شراء من متجر “A101” الذي يعد أحد الأسواق الرخيصة في تركيا، تظهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 27%.

قسيمتي الشراء التي تخص شهري يناير وديسمبر، كشفت بالدليل إخفاء حكومة الرئيس رجب أردوغان وهيئة الإحصاء التركية الحجم الحقيقي لارتفاه أسعار المواد الغذائية.

القسيمتين تشيران إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 27% خلال شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بشهر يناير الماضي، ففي الوقت الذي كان فيه إجمالي ثمن عدد من المنتجات خلال شهر يناير 85.55 ليرة، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 108.55 ليرة في ديسمبر.

وهذه هي أسعار المنتجات الموجودة بقسيمة الشراء ومقارنة بين شهري يناير وديسمبر. البيض الذي كان بـ 7.95 ليرة تركية في يناير ارتفع إلى 12.95 ليرة تركية، والشاي من 10.50 ليرة تركية إلى 11.90، والقهوة من 3.45 إلى 4.50، والزيت من 16.95 إلى 24.90، والمعكرونة من 2.75 ليرة تركية إلى 3.45، والدقيق من 5.25 إلى 7.75، الزيتون من 12.95 إلى 13.75 ، والجبن من 19.25 إلى 21.95، والحليب من 3.75 إلى 3.95 ليرة تركية.

وقفز التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 14 بالمئة بشكل مفاجي.

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