أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده تعتقد من حيث المبدأ، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل الحوار مع تركيا.

وأوضح ماس، أنه لهذا السبب، حاولت ألمانيا الأسبوع الماضي، الوساطة لعقد مصالحة بين تركيا واليونان وقبرص،لكن فشلت في تحقيق أي نتائج.

وأكد وزير الخارجية الألماني، أن الرد على تركيا سيتم مناقشته خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم الحديث عن عواقب التصرفات التركية، وحول إمكانية فرض عقوبات على أنقرة بسبب سياستها في شرق البحر المتوسط.

وستنطلق قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين. وقرر قادة الاتحاد مطلع أكتوبر الماضي إجراء تقييم لسياسة الاتحاد تجاه تركيا.

وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي ينظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.