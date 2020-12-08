أنقرة (زمان التركية) – ذاق حزب العدالة والتنمية الحاكم مرارة طعم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي دفع البلاد نحوها في ختام العام الثامن عشر من حكمه.

وتشير معلومات إلى أن الحزب الحاكم لم يقم بسداد إيجار مقراته في بعض البلديات ورواتب العاملين فيها منذ ثلاثة أشهر.

وأبلغ الموظفون بمقرات العدالة والتنمية رؤساء شعب الحزب بانزعاجهم لعدم صرف رواتبهم، بينما يستعد مالكو المباني، التي تضم مقرات الحزب بالبلديات، إلى إرسال إخطارات للحزب عبر النوتر -الشهر العقاري- بسبب الإيجارات الغير محصّلة.

مسؤول بالحزب يؤكد

من جانبه أكد أحد المسؤولين بالحزب الحاكم صحة الادعاءات المتداولة، قائلا: “هناك مشكلات في سداد إيجار مقرات الحزب مثلما يعجز الحزب عن سداد رواتب العاملين في مقراته ببعض أحياء إسطنبول. وبسبب هذا تم الشروع في إغلاق مكاتب الاتصال بالأحياء. نتلقى أيضا شكاوى من الأناضول، وننتظر إصلاح الأوضاع خلال فترة قصيرة”.

وقفز معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 14 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي.