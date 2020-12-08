أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يتولى وساطة صادقة في القضايا المتعلقة باليونان.

وخلال مؤتمر صحفي المشترك مع نظيره المجري قال جاويش أوغلو: “شاهدنا خلال هذه الأحداث الخطوات التصعيدية لكل من اليونان وقبرص اليونانية. وخلال هذه المرحلة كان بإمكان الاتحاد الأوروبي إجلاس كليهما على طاولة المفاوضات لكن لم يحدث هذا. وتواصل اليونان إجراءاتها التصعيدية. تعاملنا بصبر، لكن اليونان لم تدعم الحوار. على الاتحاد الأوروبي أن يرى هذه الحقائق، لأننا نشهد حاليا تصريحات انحيازية وهذا ليس صائبا”.

هذا وأكد جاويش أوغلو على قدرة تركيا خلق المناخ الإيجابي دائما وأبدا وليس فقط خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقده بعد غد مفيدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة مع الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين. وقرر قادة الاتحاد مطلع أكتوبر الماضي إجراء تقييم لسياسة الاتحاد تجاه تركيا.

وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي ينظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قال إن بلاده تعتقد من حيث المبدأ، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل الحوار مع تركيا. وأوضح ماس، أنه لهذا السبب، حاولت ألمانيا الأسبوع الماضي، الوساطة لعقد مصالحة بين تركيا واليونان وقبرص،لكن فشلت في تحقيق أي نتائج.

وأكد وزير الخارجية الألماني، أن الرد على تركيا سيتم مناقشته خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم الحديث عن عواقب التصرفات التركية، وحول إمكانية فرض عقوبات على أنقرة بسبب سياستها في شرق البحر المتوسط.

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