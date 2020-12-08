أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن في تركيا خلالساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، حملات أمنية موسعة من أجل اعتقال 341 عسكريًّا، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

الحملات الأمنية التي شملت 50 ولاية تركية، على رأسها إزمير، أسفرت عن اعتقال 193 من عناصر قيادة القوات البرية و111 من أفراد قيادة القوات الجوية.

وكانت رتب العسكريين الذين صدر قرار باعتقالهم على النحو التالي: 5 عقداء، 1 مقدم، 1 رائد، 10 نقباء، 53 ملازمًا أولًا، 5 ملازمين، 221 ضابط صف و7 رقباء خبراء.

ووردت أنباء عن اعتقال موظف مدني في سلاح الجو أيضًا.

وأصدر مكتب النيابة العامة في أنقرة قرار احتجاز داخل جامعة العلوم الصحية لـ14 ممن هم في الخدمة الفعلية، ومتقاعدين اثنين، وأحد المستقيلين، و14 مفصولًا، إلى جانب 31 طبيبًا، و6 أئمة، بدعوى صلتهم بحركة الخدمة.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.