أنقرة (زمان التركية) – أبدى نائب رئيس حزب الخير التركي، بهادير أردام، رد فعل عنيفا على رئيس حزب الوطن اليساري القومي دوغو برينجك، الذي يعتبر الشريك الصغير لحكومة حزب العدالة والتنمية.

برينجك كان اتهم الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الخير الذي تقوده مرال أكشينار، بالإرهاب والخيانة الوطنية، بسبب معارضتها لبيع شركة صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية التركية لقطر، الأمر الذي دفع بهادير أردام إلى إظهار رد فعل شديد قائلاً: “الزم حدودك، فليس من حق أحد أن يصف أي حزب بالإرهابي والخائن للوطن”.

وأشار أردام في برناج على قناة “جلابول” شارك فيه برينجك أيضًا، إلى أن التحالف الحاكم في تركيا بين أجزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوطن يوظف تهمة الإرهاب والخيانة الوطنية لإسكات كل معارض لآرائه وخطواته السياسية ولو كانت مخالفة للمصالح التركية.

واعترض أردام على اتهامات برينجك التعسفية قائلا: “كفى يا برينجك! لقد سئم هذا الشعب من مساعيك الرامية إلى تقسيم تركيا وأبنائها.. فلا يحق لأحد أيا كان اتهام أي حزب بالإرهاب والخيانة، يجب عليك على تعرف حدك!”.