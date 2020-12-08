أنقرة (زمان التركية) – تقدم 333 ألف شخص في مدينة إسطنبول بطلب للحصول على بدل بطالة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020.

نشر مكتب إحصاءات اسطنبول في بلدية اسطنبول، نشرة اقتصاد سوق العمل في إسطنبول لشهر ديسمبر 2020، والتي يتم فيها تقييم المعطيات المتعلقة بسوق العمل في إسطنبول بصفة خاصة.

وبحسب النشرة، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2020، تقدم 333 ألف شخص في إسطنبول بطلب للحصول على بدل بطالة، بينما لم يتلقَّ منهم بدل بطالة إلا 128 ألفًا فقط.

وأوضحت النشرة أنه رغم ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم من خلال وكالة التوظيف في شهر أكتوبر مقارنة بالأشهر التي سبقته، إلا أن نسبة التوظيف في الشهر نفسه لا تتناسب مع أرقام العام الماضي، فهي أقل بكثير.

وأظهرت النشرة أن نسبة التوظيف، التي ارتفعت بنسبة 65% في شهر أكتوبر مقارنة بالأشهر السابقة، انخفضت بنسبة 73.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما أشارت بيانات الوكالة إلى أن 40.1% في المائة من أولئك الذين تم تعيينهم في وظائف خلال أكتوبر بمديمة إسطنبول، شكلوا 32.2 في المائة من النساء في تركيا.

ووفقًا لبيانات سبتمبر 2020، ارتفع متوسط ​​الدخل اليومي لكل من النساء والرجال في إسطنبول بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان متوسط ​​الدخل اليومي خلال هذه الفترة 174 ليرة للنساء و181 ليرة للرجال.

إلا أنه في نفس الفترة، زاد متوسط ​​الأجر اليومي للموظفين في المؤسسات العامة بنسبة 9 بالمائة سنويًا ليرتفع إلى 212 ليرة، كما أن نسبة التضخم المرتفعة جعلت ارتفاع متوسط ​​الدخل اليومي في حكم المعدوم.