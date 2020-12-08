أنقرة (زمان التركية) – توقع وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، أن يكون 2020 هو العام الأكثر جفافاً في السنوات الخمس الماضية، إذا لم تشهد تركيا ما يكفي من الأمطار في بقية هذا العام.

وأوضح باكديميرلي، أنه في هذا العام، بلغ إجمالي كمية الأمطار في جميع أنحاء البلاد 445 ملم. هذه القيمة تعد أقل من القيم الطبيعية بنسبة 3.7 في المائة (462 ملم) لسنوات عديدة.

وأشار باكديميرلي إلى أن هطول الأمطار في عامي 2015 و 2016 كان قريبًا جدًا من بعضهما البعض، وكان عام 2018 أكثر الأعوام أمطارًا.

وأكد وزير الزراعة أنه على الرغم من حدوث انخفاض في هطول الأمطار السنوي بعد عام 2018، لكن لا يمكن إجراء تفسير سليم لأن عام 2020 لم يكتمل بعد.

وفقًا للمعلومات التي قدمها الوزير فإن المدن الخمس الأكثر هطولًا للأمطار اعتبارًا من 15 نوفمبر هي ريزة وطرابزون وجيراسون وأرتفين وإيرناق، على التوالي. وتقع هذه المدن في منطقة شرق البحر الأسود. وتقع جميع المدن التي لديها أقل هطول للأمطار في منطقة وسط الأناضول. وهذه المدن هي كما يلي: كيرشهير، كيركالي، كوروم، أنقرة ويوزغات.

وذكر بكير باكديميرلي أن 60 في المائة من المياه القادمة إلى مرافق التخزين ناتجة بشكل عام عن ذوبان الثلوج ووصلت هنا بين مارس ويونيو. لذلك، أوضح أن معدلات إشغال السدود تكون عند مستويات كافية في الوقت الحالي، ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت ستلبي الاحتياجات.

–