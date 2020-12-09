أنقرة (زمان التركية)ــ قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن لقاح فيروس كورونا، وصل إلى تركيا، وبدأ استخدامه ولكن من قبل أعطاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتجاوزت إصابات كورونا في تركيا حاجز 30 ألف حالة يوميا.

وأوضح أمير، أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى تركيا قبل 10 أيام من الآن، والشركة التي جلبت اللقاح هي كالعادة شركة “قايمان للأدوية”.

وتابع أمير: “بدأ منذ 10 أيام، إعطاء اللقاح لسياسيين حزب العدالة والتنمية، وأصدقاء العائلة، والأشخاص الذين يملكون نفوذا في الدولة”.

وأشار نائب حزب الشعب الجمهوري، إلى أنهم منذ أيام يتساءلون، كيف سيأتي اللقاح، وتفاصيل العقد، وسعر اللقاح، ولكن وزارة الصحة لم تعط أي معلومات للشعب.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن عن توصلهم لاتفاق مع الشركة الصينية لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح المطور.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت السلطات الصحية تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته الصين، على متطوعين من المواطنين بعد تجربته على الطواقم الطبية.

وكان نائب رئيس جامعة العلوم الصحية الأستاذ الدكتور، كمال الدين آيدن، قال إن تركيا دفعت 4 ملايين مليار ليرة من أجل الحصول على لقاح كورونا الصيني.

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