أنقرة (زمان التركية) – تاركين خلفهم طفلة رضيعة تبلغ عمرها 22 شهرا، اعتقلت السلطات التركية توبا نور تشيتشاك داغ وزوجها أنس تشيتشاك داغ، على خلفية الانتماء لحركة الخدمة.

توبا نور تشيتشاك داغ وزوجها أنس، كانا من ضمن الـ66 شخصا الذين تم اعتقالهم في 3 من ديسمبر 2020 في إزمير، بتهمة مساعدة أقارب المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وقدموا للمحاكمة أمس الثلاثاء.

وتم إرسال الزوجة توبا نور (33 عاما) التي ترضع ابنتها البالغة 22 شهرا، والتي خرجت مؤخرًا من الحجر الصحي، إلى سجن “شاكران”، بينما أرسل الزوج (35 عاما) إلى سجن “كيركلار”.

توبا نور قالت: “كنت في الحجر الصحي، أنا أم مرضعة لابنتي، لا أريد اصطحاب ابنتي الصعيرة إلى السجن بسبب ظروف السجن ووباء كورونا. بصفتي أمًا أريد من المسؤولين أن يسمعوا صوتي”.

وتمكث الرضيعة الصغيرة التي ستكمل عامها الثاني في 21 فبراير 2021 حاليا مع جدها وجدتها.

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