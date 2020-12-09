أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو إنه بعد مرور مئات الأيام على الطعن الذي تقدم به إلى لجنة التحقيق في إجراءات حالة الطوارئ، كان النتيجة رفض إلغاء قرار فصله التعسفي.

البرلماني جرجرلي أوغلو قال إنه مر 710 يومًا على طلبه المرفوض من قبل اللجنة، حيث كان يريد العودة إلى عمله كطبيب وإلغاء قرار فصله بموجب أحد مراسيم الطوارئ، واصفا القرار بالظالم وغير القانوني.

وخلال الفترة بين منتصف عامي 2016،2016 التي شهدت فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب، فصلت الحكومة التركية أكثر من 170 ألف شخص من وظائفهم بشكل تعسفي.

وفي مؤتمر صحفي بالبرلمان انتقد جرجرلي أوغلو قرار اللجنة البرلمانية للتحقيق في إجراءات الطوارئ، التي تشكلت لاستقبال الطعون على قرارات الطوارئ، رفض الطعن الذي تقدم به، مؤكدا أن البرلمانيين أعضاء اللجنة سيدفعون ثمن قراراتهم التعسفية هذه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وذكر جرجرلي أوغلو أنه كان ناشطً ومدافعًا عن حقوق الإنسان والسلام قبل انتخابه نائبا برلمانيا، وأنه فُصل من عمله بسبب تغريدة نشرها في هذا الإطار.

وأشار جرجرلي أوغلو إلى إصدار اللجنة قراراها بالرفض بعد مرور 710 يوما على تقدمه بالطعن، مفيدا أن هذه هي الطريقة التي أجابت بها اللجنة على برلماني يحاسبهم على المعاملات الظالمة التي يمارسونها بحق المئات بل والآلاف من الأشخاص.

جرجرلي أوغلو قال مستنكرًا: “اللجنة البرلمانية رفضت طعني على قرار فصلي من عملي بطريقة غير قانونية وظالمة. لا توجد أية أدلة إدانة. أنا تركي لا يعرف كلمة كردية واحدة وعلى الرغم من ذلك يتم اتهامي بكوني كردي”.

هذا وصرح جرجرلي أوغلو أن أعضاء اللجنة لا يحاسبون اليوم على قراراتهم غير أنهم سيدفعون ثمن قراراتهم هذه عند رفع الحصانة القضائية عنهم.

–