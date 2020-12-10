أنقرة (زمان التركية) – لم يجد أهالي بعض المعاقين في محافظة ديار بكر حلا سوى حمل أطفالهم على ظهورهم من أجل الذهاب بهم إلى مركز إعادة التأهيل، وذلك بسبب الوحل الذي يملأ الطريق.

يعاني سكان بلدة “أرجاني” في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية من مأساة حقيقية، حيث إن الطريق الذي يربط بين بلدتهم وبين الطريق العام يكون عبارة عن “وحل” بسبب تساقط الأمطار.

ولهذا السبب، يواجه الأهالي صعوبات بالغة في تنفيذ ما يريدونه، وامتد الأمر للأطفال المعاقين الذين لا تتمكن الحافلات الخاصة بمركز إعادة التأهيل بالدخول إلى أحيائهم، واصطحابهم لحضور الجلسات، وكل هذا بسبب الوحل.



وبالتالي، لم يجد أهالي هؤلاء المعاقين حلا سوى حملهم على ظهورهم والسير في الوحل حوالي 2.5 كيلومتر من أجل الوصول للطريق، حيث شوهد 3 من أهالي المعاقين وهنّ يحملن أطفالهن على ظهورهن يومين كل أسبوع من أجل الذهاب لمركز التأهيل.

ويؤكد أهالي البلدة أنه لا يمكن حتى إحضار العديد من المرضى الخطرين إلى المستشفى بسبب الطريق الموحل، مشيرين إلى أنه خلال 20 عاما، توفي 5 مرضى في طريق الوحل.



ووجه أهالي البلدة نداءا للمسؤولين، بضرورة تمهيد هذا الطريق الموحل.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يتهم حكومة أردوغان بعدم تعهداتها الخاصة بتطوير المناطق الكردية من الناحية الاقتصادية والتعليمية