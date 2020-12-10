عمان (زمان التركية)ــ يوصى بنظام غذائي خالي من الدهون في ظل ظروف صحية معينة، مثل: الاصابة بأمراض المرارة، أو أمراض البنكرياس، أو ارتفاع الكوليسترول، أو السمنة، أو حرقة في المعدة.

موقع (ويب طب) أعد قائمة بالأطعمة الخالية من الدهون، كما يلي:

تعرف الأطعمة الخالية من الدهون بأنها الأطعمة التي تكون فيها 30% أو أقل من السعرات الحرارية من الدهون. يوجد العديد من الأطعمة الخالية أو قليلة الدهون، منها:

1. الفواكه

تعد جميع الفواكه خالية من الدهون ومرتفعه بالفيتامينات والمعادن والألياف، باستثناء الأفوكادو وجوز الهند.

وهي غنية بالمركبات النباتية المضادة للأكسدة، والتي يعد بعضها مسؤول عن ألوان الفاكهة، كما تحمي مضادات الأكسدة من الجزيئات الضارة وغير المستقرة المعروفة بالجذور الحرة، والتي تسبب تلف الخلايا، مما يتسبب بالشيخوخة، وأمراض القلب، والتهاب المفاصل، والسرطانات.

لذلك يرتبط تناول الفاكهه بالتقليل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

2. البقوليات

تعد البقوليات، مثل: الفاصولياء، والبازيلاء، والعدس من الأطعمة الخالية من الدهون تقريبًا.

ولكنها غنية بالألياف، والبروتينات، وفيتامينات ب المركبة، والمعادن الأساسية كالزنك والحديد والمغنيسيوم.

ومن الجدير بذكره أن تناول هذه الأطعمة يقلل من ضغط الدم والكوليسترول.

3. منتجات الألبان الخالية من الدهون

تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من الدهون، ولكن تمكنت الشركات المصنعة من إنتاج بدائل قليلة الدهون، مثل: الحليب أو الزبادي قليل أو خالي الدسم.

وقد أوصت المبادئ التوجيهية الغذائية بتناول منتجات الألبان الخالية من الدهون واستهلاكها كجزء من النظام الغذائي الصحي، وذلك لتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بارتفاع الدهون في الجسم، مثل: أمراض القلب، والأوعية الدموية.

كما تعد هذه المنتجات مصدر أساسي للبروتين، وفيتامين ب، وفيتامين د والكالسيوم المهمان للعظام.

يمكن للشخص تمييز وشراء منتجات الألبان قليلة الدهون من خلال قراءة ملصق التغذية الموجود على العلبة.

4. بياض البيض

يتركز الدهون والكوليسترول في صفار البيض، على عكس البياض الذي لا يحتوي على دهون.

5. السمك الأبيض الخالي من الدهون

تعد الأسماك البيضاء قليلة الدهون، مثل: الجمبري، وسمك القد، كما تعد مصدر جيد للفسفور والسيلينيوم، حيث تحتوي الأسماك البيضاء على أقل من 120 سعرة حرارية لكل 93 غرام من السمك.

6. الخضروات

تعد الخضروات مصدر غذائي منخفض الدهون، بما في ذلك الخضروات الطازجة، أو المعلبة، أو المجمدة.

ينصح باختيار أصناف الخضروات منخفضة الصوديوم عند تناول الخضار المعلبة.

هل يعتبر النظام الغذائي الخالي من الدهون صحي؟

لا يعد النظام الغذائي الخالي من الدهون صحيًا، حيث يحتاج الجسم الدهون للشعر والبشرة، ولامتصاص الفيتامينات، وتوفير الأحماض الدهنية الأساسية الحيوية.

لذا ينصح بإدخال الدهون الصحية على النظام الغذائي، واستبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بالأطعمة المحتوية على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، مثل: أحماض الأوميغا 3، والأوميغا 6 الدهنية.

أمثلة على الدهون الصحية

من الأمثلة على الدهون الصحية التي ينصح بإدخالها في النظام الغذائي:

سمك السالمون.

الأفوكادو.

الكاجو.

الطحينية.

عين الجمل.

اللوز.

أمثلة على الدهون غير الصحية

توجد الدهون غير الصحية في العديد من الأطعمة، وهي نوعان كما الاتي:

1. الدهون عير المشبعة

وهي الدهون التي ينصح بتجنبها لدورها في رفع الكوليسترول الضار، وزيادة خطر حدوث الالتهاب في الجسم الذي يؤدي إلى اثار صحية غير مرغوب بها، مثل: أمراض القلب، والسكري، والسكتة الدماغية.

توجد هذه الدهون في الاطعمة المقلية كالبطاطا المقلية، والأطعمة سريعة التحضير.

2. الدهون المشبعة

تسبب هذه الدهون ارتفاع في مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الجيد، هذا يعني أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهي الدهون الموجودة في المصادر الحيوانية كالدواجن واللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان.