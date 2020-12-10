أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات البطالة بلغت 12.7 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب إحصاءات القوى العاملة.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات البطالة تراجعت بنحو 1.1 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 12.7 في المئة، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 550 ألف شخص ليسجلوا 4 ملايين و16 ألف عاطل عن العمل.

وتراجعت نسبة البطالة باستثناء الزراعة بنحو 1.5 نقطة لتسجل 14.9 في المئة.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تراجع عدد العاملين بنحو 733 ألف شخص مقارنة بالفترة عينها من العام السابق ليسجل عدد العاملين 27 مليون و707 آلاف شخص، كما تراجعت نسبة العمالة بنحو نقطتين لتسجل 44.1 في المئة.

وخلال تلك الفترة تراجع عدد العاملين في قطاع الزراعة بنحو 350 ألف شخص، وفي قطاع الصناعة بنحو 29 ألف شخص، وفي قطاع الخدمات بنحو 520 ألف شخص، بينما ارتفع عدد العاملين في قطاع الإنشاء بنحو 166 ألف شخص.

وبلغت نسبة العاملين نحو 18.5 في المئة في قطاع الزراعة و19.9 في المئة في قطاع الصناعة و6.3 في المئة في قطاع الإنشاء و55.3 في المئة في قطاع الخدمات.

هذا وتراجعت القوى العاملة بنحو مليون و282 ألف شخص مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول من العام السابق لتسجل 31 مليون و724 ألف شخص، كما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنحو 3 نقاط لتسجل 50.5 في المئة.

يذكر أن المعارضة التركية تشكك في المعطيات الرسمية التي تعلنها هيئة الإحصاء، حيث تزعم أن الحكومة تمارس الضغط عليها لتقديم أرقام إيجابية من أجل الحفاظ على سمعتها لدى الناخبين.