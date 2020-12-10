أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” العالمية إن مسودة بيان قمة الاتحاد الأوروبي تنص على فرض عقوبات على تركيا، بسبب أنشطتها الاستفزازية في شرق المتوسط.

وأوضحت رويترز التي حصلت على نسخة من مسودة بيان القمة التي ستنطلق اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الأفراد والشركات التركية المشاركة في أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط.

كما تحدثت المسودة عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات في حالة استمرار الاستفزازات التركية، حيث جاء في النص أنه “إذا لم نشهد تحسنا في العلاقات مع تركيا، سيتم اتخاذ خطوات جديدة في قمة مارس المقبل”.

وفي حديثهم لرويترز، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن العقوبات المذكورة أعلاه لم ترضِ اليونان، وإن المفاوضات بشأن مسودة النص مستمرة.