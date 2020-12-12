أنقرة (زمان التركية) – اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بالكذب و”الافتراء” فيما يخص تصريحه بأن هناك عمليات تنصت عليه.

خلال رده على تصريحات كيليتشدار أوغلو التي أكد خلالها أنه يتم التنصت عليه هو وعائلته، قال الرئيس التركي مخاطبا كيليتشدار أوغلو: اذهب للقضاء، وقل لهم من تنصت عليك وأين ومتى، والقضاء سيقوم بعمل اللازم.

وأوضح أردوغان، أنه يؤيد ما قاله وزير الداخلية سليمان صويل من قبل، حيث طلب من كيليتشدار أوغلو بالتوجه للقضاء ورفع دعوى ضد من يتنصت عليه.

وفي تكرار لنفس تصريحات وزير الداخلية، أشار أردوغان، إلى أن كيليتشدار أوغلو إذا كان جادا بخصوص هذا الأمر، فلا يجب عليه عرض هذا الأمر في وسائل الإعلام، بل عليه التوجه للقضاء وشرح الموضوع لهم.

وتابع أردوغان: “هذه المسألة تتولاها السلطة القضائية. تقوم بإبلاغ القضاء بالوثيقة والمعلومات. لكنني أقول إنك لم تتعلم السياسة بعد ولا تعرف عنها أي شيء. هناك شيء واحد فقط تعرفه. كذبة المساء، كذبة الصباح. الافتراء، الافتراء… لا تعرف أي شيء آخر”.

وكان كليجدار أوغلو صرح خلال مشاركته في برنامج على قناة T24 أنه يتم التنصت على هاتفه هو وزوجته وأبنائه.

انضم رئيس حزب السعادة، المعارض في تركيا، تمال كرم الله أوغلو، إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، موجها هو الآخر اتهاما للسلطات بالتنصت عليه وهو وأسرته.

وأوضح كرم الله أوغلو أنه لديه يقينًا بأنه يتم التنصت على هواتفه وعلى الأماكن التي يتواجد بها، مشيرا إلى أنه غير منزعج من ذلك.

وتابع رئيس حزب السعادة: “ليس لدينا ما نخفيه، لذلك لا ننزعج. يمكنهم الاستماع بالطريقة التي يريدونها، فلا بأس بالنسبة لنا”.