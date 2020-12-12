أنقرة (زمان التركية) – كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.

اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، أوضح قال إن نسبة البطالة التي تبلغ 12.7% وفق هيئة الإحصاء غير صحيحة، والنسبة الحقيقية للبطالة في تركيا خلال شهر سبتمبر 2020 وصلت إلى 26.4%.

وأضاف تقرير اتحاد نقابات العمال، أن بيانات هيئة الإحصاء التركية، لا تعكس بدقة معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل، خاصة بعد الضرر الذي أحدثه فيروس كورونا على التوظيف.

وفي تقرير اتحاد نقابات العمال، الذي ذكر أن عدد العاطلين عن العمل بشكل عام قد ارتفع إلى 9.5 مليون ، أوضح أن معدل البطالة وصل بشكل عام إلى 26.4٪ في سبتمبر .

وأشار التقرير، إلى استمرار تأثير وباء كورونا Kovid-19 والأزمة الاقتصادية على أسواق العمل حيث أدى ذلك إلى خسارة ما لا يقل عن مليون و 706 ألف فرصة عمل. انخفضت نسبك العمالة بنسبة 733 ألف شخص في السنة. وانخفض معدل التوظيف بنسبة 44.1٪. انخفض عدد العاملين بمقدار مليون و 188 ألف شخص في العام الماضي. وارتفع عدد العاطلين اليائسين من 630 ألفًا إلى مليون و 402 ألفًا في عام واحد.

وأكد التقرير، أنه في فترة كوفيد -19 ، يبدو تظهر البيانات الرسمية أن ملايين العمال عكس الواقع، بسبب بسبب منح أصحاب العمل الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر بدلاً من الفصل.

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