أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الوطن التركي، دوغو برينجك الموالي للمعسكر الأوراسي، إن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخاصة بأن تركيا تتجه نحو الغرب خطأ وتزييف لا يعكس الحقيقة.

وأوضح برينجك، الذي يقدم حزبه على أنه الشريك الحليف غير الرسمي لحزب الرئيس أردوغان، أن السلسلة التي تربط بين تركيا والغرب انسكرت، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت مجبرة على الاتجاه نحو آسيا.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة “خبر ترك” التركية، أكد برينجك أن الغرب هو السبب في كل المشاكل التي تعاني منها تركيا.

وأضاف رئيس حزب الوطن، الموالي لروسيا والصين، أن السلسلة بين أنقرة ودول المحيط الأطلسي انقطعت، لافتًا إلى أنهم هم المتسببون في كل الانقلابات التي شهدتها تركيا، وهم من فتحوا التحقيقات الخاصة بما يسمى تنظيم أرجنكون المزعوم، على حد تعبيره، وهم من وضعوا الجيش وأعضاء حزب الوطن في السجن، فضلا عن أنهم هم من أطلقوا العنان لليونان على تركيا.

وتابع برينجك: “الحضارة المعاصرة موجودة في آسيا اليوم. وانتهى العصر الأطلسي، وبدأ العصر الآسيوي”، على حد تعبيره.

يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعتبر شرارة تدل على بدء التصدعات في تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الوطن.

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