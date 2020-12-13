أنقرة (زمان التركية)- رغم تصريحات وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية بعدم وجود أزمة معيشة للمواطنين الأتراك، إلا أن الأرقام الحقيقية تكشف العكس.

البيانات الرسمية تكشف أن ما يقرب من 15 مليون شخص، يحاولون البقاء على قيد الحياة بفضل 44 مؤسسة مساعدة مختلفة، تلك المؤسسات التي تقدم مساعدات من الغذاء إلى الفحم، ومن التعليم إلى الصحة.

وأوضحت البيانات، أن عدد أولئك الذين يحصلون على مساعدات من متلقي المعاش التقاعدي بات يقترب تقريبًا من عدد المؤمن عليهم.

وفقًا لإحصائيات الحماية الاجتماعية التابعة لهيئة الإحصاء التركية، تم إنفاق ما مجموعه 442.6 مليار ليرة تركية على 14 مليون 389 ألف شخص في عام 2018.

وذكر المفتش المدني المتقاعد محمود إيسان، أن المساعدة الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمحتاجين في بلدنا تزداد كل عام، مؤكدا أنه تم إنفاق ما مجموعه 442.6 مليار ليرة تركية على المساعدة الاجتماعية لـ 14 مليون 389 ألف شخص في عام 2018 وفقًا لإحصائيات الحماية الاجتماعية لهيئة الإحصاء التركية.

وقفز التضخم النقدي في تركيا الشهر الماضي بشكل كبير. وارتفع معدل التضخم إلى 14 بالمئة في نوفمبر بعد أن كان 11.9 بالمئة في أكتوبر، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء، بينما كان الاقتصاديون يرتقبون أن يبلغ معدل التضخم 12.6٪.