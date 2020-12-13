أنقرة (زمان التركية) – كشف مسئول المقابر في بلدية اسطنبول الدكتور، أيهان كوتش، أن 15 ألف و 102 شخص توفوا في اسطنبول بسبب الأمراض المعدية نصفهم في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتعبتر إسطنبول الأعلى على مستوى تركيا في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، إذ يتجاوز عدد الضحايا في إسطنبول وحدها نصف الرقم في عموم تركيا.

وأوضح كوتش، أنهم يتلقون تقارير من وزارة الصحة التركية، حول حالات الوفاة، ولكن يتم ذكر أن سبب الوفاة هو الأمراض المعدية، دون تحديد سبب المرض بشكل دقيق.

ويتابع كوتش: “إذا تم ذكر سبب الوفاة بشكل أدق، كان سيتم معرفة عدد الحالات التي توفت جراء فيروس كورونا، وعدد الحالات التي توفت جراء أمراض معدية أخرى”.

لكن كوتش لفت إلى وصول متوسط عدد الوفيات يومًا في شهر نوفمبر من هذا العام إلى 400 حالة في إسطنبول، في حين كان متوسط عدد الوفيات يوميا طوال العام 200 حالة فقط.

وأضاف كوتش، أن 11 ألفاً و500 شخص فقدوا حياتهم في شهر واحد، بينما كان متوسط الوفيات في نوفمبر خلال ​​السنوات الماضية 6 آلاف.

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