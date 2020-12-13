أنقرة (زمان التركية) – خلال رحلة صيد عادية، فوجئ صيادون، في تركيا، بوجود جسم عالق في شباكهم، ليكتشفوا بعد ذلك أنه لغم.

وعلق لغم يعود للحرب العالمية الأولى، في شباك الصيادين في مدينة بودروم بولاية موغلا الساحلية جنوب تركيا.

واللغم المنفجر الذي يعود للحرب العالمية الأولى، يصل وزنه 250 كيلوجراما.

وقال قبطان الزورق “دولة 3″، إسماعيل أوزباي، البالغ من العمر 32 عامًا: “بينما كنا نجمع الشباك التي ألقيناها منذ يومين في خليج جولو، رأينا شيئًا ثقيلًا أتى مع الشباك. لقد فهمنا أنه لغم، لكننا ترددنا، ربما لم ينفجر، لكن عندما أدركنا أنه قد انفجر، أخذناه إلى القارب وأخذناه إلى ملجأ الصيادين لتسليمه إلى المؤسسات المختصة.

وأوضح مدير السياحة والقبطان فتحي يوسيسيس، أنه يوجد ألغام مماثلة في منطقة خليج جولوك، مشيرا إلى أن هذا اللغم الذي عثر عليه، قد يكون واحدا من عشرات الألغام التي قد ربما زرعها الإيطاليون خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1918 وتم تفجيرها بطريقة محكمة.

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