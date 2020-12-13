أنقرة (زمان التركية)ــ هاجم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، متهما عناصر خفر السواحل اليوناني “بسوء معاملة” و “تعذيب” المهاجرين غير الشرعيين.

وقال صوليو عبر تويتر مخاطبا الوزير اليوناني، “تتزايد ممارسات عناصر خفر التابعين لك السواحل في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية” للمهاجرين.

صويلو، أشار إلى حساب ميتاراشي بتغريدة قال فيها “شاهد الممارسات غير الإنسانية وعمليات صد عناصرك -في خفر السواحل-، شركاء فرونتكس وتجاهلها قيم الاتحاد الأوروبي”.

وكانت تغريدة الوزير صويلو تتضمن مقطع فيديو لخفر السواحل التركي أثناء إنقاذ مهاجرين غير شرعيين يزعم أن خفر السواحل اليوناني وضعهم على قوارب نجاة ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية وتركتهم لمصيرهم.

وقال صويلو مخاطبًا ميتاراشي، “تتزايد ممارسات عناصر خفر السواحل التابعين لك في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية” للمهاجرين.

في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أفيد أنه تم العثور على مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في قارب نجاة شبه مغمور أطلقته عناصر خفر السواحل اليونانية في المياه الإقليمية التركية قبالة تيكاجاك كيب في منطقة ديديم في أيدين في 6 ديسمبر الساعة 18.50.

وجاء في البيان: “من أقوال المهاجرين غير الشرعيين المعنيين، أنهم حوصروا في جزيرة بولاماتش لمدة يومين، وضبطتهم العناصر اليونانية في الجزيرة ووضعوا على متن سفينة خفر السواحل اليونانية في مجموعتين، رجال ونساء على حدة، وضرب الرجال واحتجزوا على متن السفينة وتركهم خفر السواحل اليوناني للانجراف إلى المياه الإقليمية التركية في 8 ديسمبر الساعة 21:00.

وفقًا لما أدلى به المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم وهم مجموعة مهاجرة من الذكور تم فصلهم عن النساء والأطفال من قبل العناصر اليونانية في 6 ديسمبر، فإنهم تعرضوا للضرب المبرح، وشوهدت ندوب على أجسادهم، وتمت مصادرة أموالهم وهواتفهم المحمولة وغيرها من الأشياء الثمينة من تصريحات المهاجرين.

وبعد فصلهم عن الساء والأطفال تم دفع الرجال إلى المياه الإقليمية التركية من قبل عناصر خفر السواحل اليوناني وتركتهم لمصيرهم.