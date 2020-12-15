واشنطن (زمان التركية)ـ أصدر المعهد اليوناني الأمريكي (AHI) ومجلس القيادة الأمريكية اليونانية (HALC) اللذان يمثلان للوبي اليوناني في الولايات المتحدة،بيانان منفصلان يوم الاثنين أشادا فيهما بإعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا بسبب إصرارها على امتلاك نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400.

وقال نيك لاريجاكيس، رئيس المعهد اليوناني الأمريكي: “ترحب AHI بقرار إدارة ترامب اليوم بفرض عقوبات طال انتظارها على تركيا لمحاسبتها على انتهاكها قانون مكافحة الإرهاب”. “اليوم ، اتخذت الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح وأرسلت رسالة واضحة إلى تركيا مفادها أن واشنطن تبتعد عن سياسات الاسترضاء الفاشلة السابقة تجاه تركيا”.

تشمل العقوبات التي فرضت وفق بنود قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، حظرا على جميع تراخيص التصدير الأمريكية والقروض لمديرية الصناعات الدفاعية التركية. كما تم بتجميد الأصول وفرض قيود على تأشيرات رئيس المديرية إسماعيل دمير وثلاثة مسؤولين كبار آخرين. وتجميد أصول دمير.

كما أكد رئيس AHI مجددًا أن تركيا لا تزال تشكل تهديدًا لليونان حليفة الولايات المتحدة والشريك الاستراتيجي جمهورية قبرص، وأيضًا في انتهاك للقانون الأمريكي.

يقول لاريجاكيس إن تركيا تنتهك قانون مراقبة تصدير الأسلحة في كل مرة تأمر فيها طائرات F-16 التي زودتها الولايات المتحدة بدخول المجال الجوي اليوناني لأن الشرط الذي حصلت فيه تركيا على طائرات F-16 هو أنها تستخدم فقط “للدفاع المشروع عن النفس”

قال المدير التنفيذي لمجلس القيادة الأمريكية اليونانية، إندي زيمينيدس: “لقد تحولت سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا أخيرًا من الاسترضاء إلى المساءلة”.

أضاف “هذه العقوبات هي خطوة أولى إيجابية وإشارة واضحة لأنقرة بأنها ليست فوق القانون. ومع ذلك، فإنها تظل الخطوة الأولى. العقوبات ليست نهاية اللعبة. نحن لا نزال ملتزمين بالعمل مع شركائنا في ANCA و IDC لمطالبة الكونجرس القادم وإدارة بايدن القادمة بالبناء على خطوات اليوم “.

يذكر أن اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة كان له دور كبير في وقف تسليم 100 طائرة من مقاتلات F-35 إلى تركيا.

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