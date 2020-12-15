أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فرضها عقوبات على تركيا بسبب شراءها منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، فضلا عن 3 أفراد آخرين مرتبطين بالإدارة.

وتأتي العقوبات الأمريكية على تركيا وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA).

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وأشخاص آخرين.

وكان الكونجرس الأمريكي، وافق الأسبوع الماضي على ميزانية وزارة الدفاع، والتي تتضمن بندا حول فرض عقوبات على أنقرة بسبب صواريخ إس-400 الروسية.