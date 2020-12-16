أنقرة (زمان التركية) – استحوذت شركة أرتشيليك التركية للأجهزة الكهربائية المنزلية على أكثر من نصف أسهم شركة هيتاشي اليابانية.

وأوضحت الشركة التركية أنها اشترت 60 في المئة من أسهم الشركة اليابانية مقابل 300 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيانها أنها ستقوم بتعديل السعر بما يتوافق مع التغيير في صافي رأس المال وصافي الدين في موعد الإغلاق الذي سيشهد عملية نقل الأسهم.

وفي إطار الاتفاقية المشار إليها ستؤسس شركة هيتاشي شركة جديدة في هولندا وسيتم نقل جميع أصول 12 شركة تابعة لها في مجال الأجهزة المنزلية إلى الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها على أن تقوم شركة أرتشيليك بشراء 60 في المئة من أسهم تلك الشركة.

وسيتضمن الإجراء الشركتين التابعتين لهيتاشي، اللتين تمتلكان مصانع إنتاج في الصين وتايلاند، وشركات المبيعات التابعة لها في عشر دول بالمنطقة (تايلاند والصين وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار والشرق الأوسط).

ويرتكز إنتاج تلك الشركات على الثلاجات وغسالات الملابس والمكانس الكهربائية ومكيفات الهواء ومضخات المياه وأجهزة طهي الأرز.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الثلاجات وغسالات الملابس لشركات الإنتاج في تايلاند والصين نحو 3 مليون قطعة سنويا.

مليار دولار صافي رأس المال

وخلال الفترة المالية التي انتهت عقب الحادي والثلاثين من مارس/ آذار هذا العام بلغ رأس المال الموحد للشركة التابعة لهيتاشي، التي سيتم بيع أسهمها، نحو مليار دولار، بينما بلغت أرابحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك نحو 70 مليون دولار.

هذا وتضم الشركات نحو 3800 موظف. ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق الإنتاج بالمجففات وغسالات الأطباق والأفران وشفاطات الهواء والأجهزة المنزلية الصغيرة الأخرى بعد إتمام عملية نقل الأسهم.

هذا ومن المخطط أن تنتهي عملية البيع بحلول الأول من أبريل/ نيسان عام 2021 بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

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