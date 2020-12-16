أنقرة (زمان التركية) – سجلت نفقات الرئاسة التركية “السرية” رقما قياسيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولا يخضع بند “المخصصات السرية” في الميزانية، الذي ينفق منه الرئيس التركي رجب أردوغان لرقابة ديوان المحاسبات التركي.

وخلال الشهر الماضي بلغ إجمالي المبالغ المنفقة من المخصصات السرية نحو 279 مليون و878 ألف ليرة، بينما ارتفع إجمالي المبالغ المنفقة التي أجراها أردوغان، من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.

وذكرت صحيفة بيرجون أنه خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري أنفقت الرئاسة التركية 220 مليون ليرة من المخصصات السرية. وفي فبراير/ شباط الماضي بلغت هذه النسبة 131 مليون ليرة لتعاود الارتفاع في شهر مارس/ آذار مسجلة 222 مليون ليرة.

وفي أبريل/ نيسان بلغت المبالغ المنفقة من المخصصات السرية نحو 124 مليون ليرة، بينما بلغت هذه النسبة 94 مليون ليرة في شهر مايو و223 مليون ليرة في يونيو/ حزيران و273 مليون ليرة في يوليو/ تموز.

وتراجعت حجم المبالغ المنفقة من المخصصات السرية في شهر أغسطس لتسجل 21 مليون ليرة، غير أنها عاودت الارتفاع في سبتمبر/ أيلول لتسجل 254 مليون ليرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول بلغت هذه النفقات 20 مليون ليرة لترتفع مجددا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلة رقما قياسيا ببلوغها 279 مليون ليرة.

وبهذا يرتفع إجمالي المبالغ التي أنفقها أردوغان من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.

وعلى الصعيد الآخر ارتفعت نفقات موازنة الإدارة المركزية إلى ترليون و63 مليار و897 مليون ليرة، فخلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الجاري ارتفعت نفقات الموازنة المركزية بنحو 18.8 في المئة لترتفع من 895 مليار و418 مليون ليرة إلى ترليون و63 مليار و987 مليون ليرة.

وخلال تلك الفترة تم إنفاق 98.8 في المئة من مخصصات نفقات شراء السلع والخدمات المدرجة ضمن الموازنة والمقدرة بـ75 مليار و559 مليون ليرة.

وارتفعت نفقات شراء السلع والخدمات بنحو 11.5 في المئة لتسجل 76 مليار و679 مليون ليرة.

هذا وارتفعت التحويلات الجارية بنحو 23 في المئة لتسجل 445 مليار و457 مليون ليرة.

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