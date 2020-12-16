تل أبيب (زمان التركية) – قال تقرير إن تل أبيب بعثت رسالة إلى أثينا ونيوقوسيا عبر الصحافة الإسرائيلية مفادها أن التطبيع المحتمل مع تركيا لن يسفر عنه نتائج وتطورات تضر بالمصالح اليونانية والقبرصية اليونانية.

بدأت التوازنات في المنطقة تتغير، منذ توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

تركيا التي انهارت علاقاتها مع إسرائيل بسبب أحداث غزة الأخيرة، بدأت خلال الأيام الماضية إجراء مباحثات سرية مع تل أبيب لإعادة العلاقات مرة أخرى.

صحيفة كاثيميريني اليونانية قالت إن أنقرة تحاول فتح قنوات اتصال مع تل أبيب من خلال في مساعييقودها الأدميرال المتقاعد جهاد يايجي، مهندس ما يسمى في تركيا بعقيدة “الوطن الأزرق” والمخطط لاتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا.

واعتبرت الصحيفة اليونانية نشر مقال لجهاد يايجي بعنوان ‘إسرائيل وتركيا الجيران العابران للحدود البحرية: تحديد الاختصاص البحري بين تركيا وإسرائيل” على صفحات معهد “موشيه ديان” في إسرائيل، جهودًا تركية رامية إلى فتح قناة دبلوماسية جديدة مع الإدارة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن اقتراحات يايجي معارضة لليونان وقبرص اليونانية، مشيرة إلى أن أنقرة قامت بتسريب اقتراحات يايجي لصحيفة “هيوم” المعروفة بدعمها القوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن كاثماريني تقول إن تل أبيب طمأنت اليونان وقبرص اليونانية عبر الصحافة الإسرائيلية، مؤكدة أن تطبيعها مع أنقرة لن يؤدي إلى تطورات ضدهما.

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