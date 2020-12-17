أنقرة (زمان التركية) – برزت علاقات الجيرة والدفء وكرم الضيافة التي يتمتع بها الأتراك في أحدث الإعلانات التجارية لسلسلة المحلات الألمانية Edeka.

ولاقى الإعلان التجاري المشار إليه إعجابا كبيرة، مما جعله يحظى بانتشار على نطاق واسع خلال فترة قصيرة.

وسلط الإعلان التجاري الضوء على زيارات الأقارب والجيران المنقطعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستند قصة الإعلان التجاري على مواطن ألماني يدعى “هير شميت” وجيرانه الأتراك. يقيم شميت بمفرده في مدينة برلين وكان يوجه تحذيرات باستمرار للعائلة التركية المجاورة له بسبب الضوضاء الناجمة عن أطفالهم.

وخلال تلك الفترة أصيب شميت بفيروس كورونا المستجد، مما جعله يعلق ورقة على باب منزله يطالب خلالها المارة بالابتعاد في الوقت الذي يترقب فيه عيد الميلاد بكل حماس.

وعقب قراءته لتلك الورقة، بادر نجل العائلة التركية بتقديم رسالة إلى شميت لن ينساها طوال حياته، حيث قامت العائلة التركية بإعداد وجبة له تضمنت البقلاوة التي تعد أحد أبرز رموز الثقافة التركية ووضعتها أمام باب منزله.

هذا وينتهي الإعلان التجاري بعبارة “دعونا نسعد ونصبح أكثر نبضًا بالحياة” برفقة كلمات موسيقى تركية تعني “الصداقة هي أجمل شيء في الحياة”.