أنقرة (زمان التركية) – استهدف رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، دون ذكر اسمه، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما حول إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

الخلاف بين بهجلي وكورتولموش بدأ بعدما طالب بهجلي بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث قال إنه “ليس من المعقول أن تغذي الدولة الخيانة وتدفع ثمن الرصاص والقنابل والألغام والأسلحة الرشاشة، ولا ينبغي السماح لأي منظمة حزبية تشير إلى الانفصال العرقي والإرهاب بالاستمرار”.

فجاء الرد على بهجلي من كورتولموش، نائب أردوغان، حيث أكد أن إغلاق الأحزاب السياسية في البلاد لم يتسبب في ظهور نتائج إيجابية طيلة تاريخ الجمهورية التركية، مما دفع بهجلي إلى الرد قائلاً: “المسألة أكثر من إغلاق حزب بل هي معاقبة الخيانة التي تستهدف تركيا”، بحسب رأيه.

كما استهدف بهجلي، الذي يستثمر في القوميين من خلال خطابات قومية متطرفة، المتحدث باسم الشعب الجمهوري فايق أوزتراك، ورئيس حزب الخير ميرال أكشنار، بسبب اعتراضهما أيضا على تصريحاته الخاصة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

يذكر أن نائب حزب الحركة القومية، ميله يالتشين، قد طالب مؤخرا هو الآخر بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بدعوى أنه يعد امتدادا لتنظيم العمال الكردستاني الموضوع على قائمة التنظيمات الإرهابية لكل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.