أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء الفرنسي أحكاما بالسجن على المدانين في هجمات 2015 ضد صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية.

ومن بين المدانين في القضية التركيان “علي رضا بولات ومتين قاراسولار”.

بولات تم الحكم عليه بالسجن 30 عاما، بتهمة التواطؤ في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي، وأميدي كوليبالي.

أما قاراسولار فتم الحكم عليه بالسجن 8 سنوات، بتهمة تأمين الأسلحة لأميدي كوليبالي.

وتم الحكم على حياة بومدين، وهي رفيقة أميدي كوليبالي، بالسجن 30 عاما، من دون إمكانية الإفراج عنها قبل أن تمضي ثلثي العقوبة.

وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة في حق محمد بلحسين، الذي حوكم غيابيا ويعتقد أنه توفي في سوريا.

وحُكم على المتهمين الـ12 الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا.

والهجوم على صحيفة شارلي إبدو وقع باقتحام ملثمين اثنين مقر الصحيفة الساخرة شارلي إبدو في باريس في 7 يناير 2015 بحدود الساعة 11 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، مؤديًا إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 11 آخر.