القاهرة (زمان التركية)ـــ رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، استكمالاً لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب أبو الغيط عن أمله أن يُمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية.

ووجه الأمين العام للجامعة العربية التهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما أعرب عن تقديره للجهود السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكافة الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لردم الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة.

ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تأكيده أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المُسلح وتسوية الأزمة، تغليباً لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى كثيراً جراء الصراع الممتد.