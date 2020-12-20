أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات التركية تحقيقا مع المليونير الإيراني ونجم منصات التواصل الاجتماعي ميلاد حاتمي، بعد نشر صور له وهو يقود سيارة شرطة ويقوم بجولة في شوارع إسطنبول.

حاتمي الذي أثار الجدل من قبل بعد نشره فيديو وهو يبيع البطيخ في أحد شوارع إسطنبول بـ 5 ليرات تركية، مستخدما سيارة “لامبورجيني” فارهة جدا، تسبب أيضا هذه المرة في حالة من الجدل بعد قيادته لسيارة شرطة.

حاتمي نشر فيديو وهو يقود سيارة شرطة بتاريخ 17 من ديسمبر الجاري، وقام بجولة في شوارع إسطنبول وقت الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، وأطلق صفارة الإنذار.

ومع بدء التحقيق مع حاتمي، تم إيقاف ضابط الشرطة المناوب في قسم شرطة منطقة كاغيتهانه، ورفعت دعوى قضائية وإداريه ضده.

يذكر أن حاتمي الذي يقيم في أنطاليا منذ سنوات، فرّ من إيران بسبب آرائه السياسية. اعتُقل حاتمي في وقت سابق في إيران بسبب بعض مقاطع فيديو وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بقي فترة لا بأس بها رهن الاعتقال.

وبعد الإفراج عنه انتقل للعيش في تركيا مع زوجته وابنته، وصار حاتمي ظاهرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه على إنستغرام ويستعرض فيها منازله وسياراته الفارهة.

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