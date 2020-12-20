بغداد (زمان التركية)ــ أعلنت الحكومة العراقية عودة 66 من مواطنيها، المقيمين في تركيا إلى أرض.

وزارة الهجرة والمهجرين قالت إن 66 مواطنا عراقيا عادوا من ولايتي أنقرة وجوروم في تركيا، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسه: “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة ووزارة النقل، قام مكتب الوزارة في تركيا باعادة (66) مواطنا من اللاجئين العراقيين الى أرض الوطن”. وفق وكالة الأنباء الوطنية العراقية.

وأضاف دوسه: “اللاجئين تمت اعادتهم من ولايتي انقرة و جوروم إلى أرض الوطن براً، عبر منفذ ابراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال اجراءات دخولهم البلاد “، موضحا :”أغلبهم عادوا الى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى وعائلة واحدة عادت الى محافظة صلاح الدين”.

–