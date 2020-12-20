أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا رئيس الاتحاد العلوي في بريطانيا، إسرافيل أربيل، في مطار إسطنبول.

وتبين أن هذه المرة الثانية التي يتم اعتقال فيه أربيل داخل المطار واقتياده للاستجواب.

وقالت معلومات إن رئيس الاتحاد العلوي البريطاني حضر إلى تركيا للمشاركة في فعاليات ذكرى مذبحة مرعش.

من جانبهم أفاد مسؤولون في الاتحاد العلوي البريطاني أن إدانة مذبحة مرعش واحياء ذكرى ضحايا المذبحة الوحشية ليس جرما وأن الاعتقالات والمداهمات التعسفية والفاشية والغير قانونية هذه لن تثبط من عزيمة العلويين داعين السلطات إلى الإفراج الفوري عن أربيل.

ووقت “مجزرة مرعش” في ديسمبر 1978، بمدينة كهرمان مرعش وقتل فيها 100 شخصية كردية ودُمر أكثر من 200 منزل وحوالي 100 متجر، والمتهم الرئيس في الحادث تنظيم الذئاب الرمادية الذراع العسكري لحزب الحركة القومية.

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