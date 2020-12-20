أنقرة (زمان التركية) – أشار برلماني تركي إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع التركي، وفق البيانات الرسمية بنحو 29 في المئة في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

وفي كلمته خلال المؤتمر الترويجي الذي نظمته ولاية أفيون حصار بعنوان “عام 2021 عام الأسرة” تناول البرلماني فيصل أرجولو، وزير شؤون الغابات والماء السابق، إحصاءات الزواج والطلاق الخاصة بعام 2019.

وتشير الإحصاءات إلى زواج 554 ألف و389 شخص في عام 2018 وطلاق 143 ألف و573 شخص خلال العام نفسه. وفي عام 2019 ارتفعت هذه الأرقام بنحو 29 في المئة مقارنة بعام 2018.

وفي كلمته خلال المؤتمر ذكر نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أفيون حصار، فيصل أرجول، أن سن الزواج أيضا ارتفاع في صفوف الذكور والإناث ليبلغ 25 لدى الإناث و28 لدى الذكور.

وأكد أرجول أن العائلة هي خلية الأمة وأن الأمة ستظل بخير طالما أن الخلية سليمة، قائلا: “نسبة الطلاق في الولايات المتحدة تبلغ 60 في المئة لكن يجب علينا ألا نسخر من هذا فوضعنا ليس بالرائع أيضا. إحصاءات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى زواج 554 ألف و389 شخصا في عام 2018 وطلاق 143 ألف و573 شخص خلال العام نفسه. وإذا ما أضفنا الأزواج المنفصلين بدون طلاق فإن هذا الرقم سيرتفع بنحو 26 في المئة تقريبا وهذه نسبة مرعبة”.

وأضاف أرجول أن عام 2019 شهد زواج 541 ألف و424 شخصًا وطلاق 155 ألف و147 شخصا بزيادة 29 في المئة عن عام 2018 مفيدا أن النسب ارتفعت في تركيا إلى ما يعادل الثلث تقريبا.

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